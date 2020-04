Porto. STCP com novos horários para a semana

Veja também:

Os autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) iniciam na segunda-feira novos horários, após “ajustes diferenciados” às 70 linhas e à necessidade de circular com um terço da capacidade devido à Covid-19.

Em comunicado, a empresa explica que o novo “Horário de Contingência” continua a garantir a mobilidade nos seis concelhos de operação da STCP opera, “com ajustes diferenciados de oferta consoante as linhas” e “assumindo, no global da rede, uma redução média de 35% no número de viagens dos dias úteis”.

O horário “especial” afeta sobretudo as linhas ZM, 207, 302, 303, 603, 804 e 907.

Em 24 das linhas da STCP, o horário dos dias úteis vai passar a ser o de “domingo”, devido “à redução drástica da procura”.

Esta situação afeta as linhas ZR, 201, 202, 204, 206, 208, 304, 400, 401, 402, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 601, 604, 805, 806, 902 e 904.

As 11 linhas da Rede da Madrugada e a Linha ZF “mantêm o horário habitual dos dias úteis”.

Nas restantes linhas continuam a aplicar-se os horários de sábado nos dias úteis, como implementado desde 23 de março.

“Dadas as múltiplas variações, é importante a consulta do horário de cada linha”, alerta a STCP.

A empresa recomenda a consulta no seu site, através da escolha “do separador “Horário de Contingência” ou através da linhaazul@stcp.pt.

A STCP vai ainda implementar “medidas adicionais de prevenção” com a “intensificação de ações de higienização e desinfeção das viaturas ao longo do dia, de modo a reduzir os potenciais riscos de contaminação”.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quinta-feira pela DGS, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas.