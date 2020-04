Pico de Covid-19 em Abril ou Maio? Se cumpríssemos todas as medidas “seria em duas a três semanas”

Por esse motivo, e porque poderá haver cansaço da população com a medida, ou negócios que simplesmente prefiram encerrar, o chefe do Governo lembrou que “olhando a prazo, é uma crise que durará alguns meses”.

Cinco dias depois, a ministra da Saúde Marta Temido avançava com uma perspetiva mais optimista. A 21 de Março, a governante disse o pico seria atingido por volta do dia 14 de abril.

"De acordo com a evolução do novo coronavírus em Portugal e dos cálculos dos nossos especialistas, estima-se que a data prevista para a ocorrência do pico da doença se situe por volta do dia 14 de abril data prevista para ocorrência do pico da curva epidemiológica ", referiu a governante, na conferência de imprensa de atualização do boletim da Covid-19.

Mas uma semana depois, novo volte-face. A mesma Temido atirou a previsão bem mais para a frente. Seria um mês e meio depois da data que apenas sete dias antes avançara.

O pico máximo do surto em Portugal afinal deve ser atingido no final de maio - e não no final de abril, como apontava anteriormente. "A incidência máxima da infeção estará adiada para o final de maio", adiantou a ministra.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, acrescentou ainda que o pico do novo coronavírus não deverá resumir-se a apenas um dia, mas que deverá ser, sim, "um planalto de casos mais ou menos semelhantes durante vários dias".

Marcelo e Graça Freitas desencontrados

Pelo meio, o Presidente da República até deu uma pincelada sobre o que seria depois anunciado por Temido e Freitas. Marcelo disse então que a curva da epidemia em Portugal “vai subindo de uma forma mais suave [em comparação com outros países, como Espanha ou Itália], o que significa que o pico é mais tarde e ser mas tarde significa mais tempo que é pedido às pessoas, o que pode cansar”.

“Têm de resistir mais tempo ao cansaço. Onde o pico era para ser no final de março ou, depois, em meados de abril, pode ser mais tarde, pode ser já em maio. Isso para algumas pessoas é um fator de cansaço”, sintetizou Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que a estimativa do Governo era que o pico viesse a registar-se entre 9 e 14 de abril.