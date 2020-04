​Grupo Renascença Multimédia ajuda hospitais na luta contra a Covid-19

Veja também:

O Grupo Renascença Multimédia vai apoiar os hospitais de São João, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa, com equipamentos médicos e máscaras de proteção, para ajudar os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19.



Com o objetivo de “estar onde somos mais precisos, com o que faz a diferença”, as três rádios do grupo, a Renascença, a RFM e a MEGA HITS, avançam com donativos para aquelas duas unidades de cuidados de saúde.

“Valorizando a gravidade da situação que se vive no país e no mundo e consciente da responsabilidade de empresas e instituições, o Grupo Renascença Multimédia decidiu avançar com estes donativos, de caráter excecional, procurando ajudar hospitais, proteger profissionais e promover a saúde de doentes contaminados por Covid-19”, refere o Grupo Renascença Multimédia, em comunicado.

Ao trabalho prestado por todos os seus profissionais, que asseguram 24 horas por dia um serviço essencial à sociedade portuguesa nas suas diferentes rádios, “o Grupo Renascença Multimédia junta agora esta ajuda ao sistema hospitalar português, cujo sucesso na resposta à pandemia representará o sucesso de todo o país”, sublinha.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, o maior aumento de mortes por Covid-19, desde o início do surto no país.

Dos 340 óbitos declarados ontem, data de referência do mais recente boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), apresentado esta sexta-feira, 37 estão diretamente associadas com a Covid-19, o que representa 6% do total.