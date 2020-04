Graça Freitas sobre a cerca sanitária no Porto. “Temos de deixar esta questão para trás, apenas equacionámos"

Veja também:

A diretora-geral da Saúde quer deixar para trás a questão sobre a possível cerca sanitária na cidade do Porto. Graça Freitas esclarece que apenas tinha falado da possibilidade e não de uma decisão.

"Todos os dias com os meus colegas das regiões e de local avaliamos a situação epidemiológica daquela zona. Uma coisa é equacionar medidas, outra coisa é essas medidas serem levadas avante. Creio que temos de deixar esta questão para trás, porque foi apenas equacionar. E a equação foi feita com autoridades de saúde. Implementar medidas já não é responsabilidade das autoridades de saúde. O equívoco tem de ficar para trás", disse Graça Freitas, em conferência de imprensa.

A diretora-geral da Saúde abordou a possibilidade da cerca sanitária no Porto, uma das cidades mais afetadas pela Covid-19, o que não caiu bem em Rui Moreira, presidente da câmara municipal, que intitulou o momento como um "lapso provocado pelo cansaço" e afirmou ter deixado de reconhecer autoridade na DGS.

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, voltou a esclarecer o cordão sanitário do Porto está fora de hipótese.

"A DGS tinha falado de forma generalizada e é uma competência do primeiro-ministro e do ministro da administração interna declararem, ou não, de acordo com a ponderação. Nesta matéria, não há ponderação", diz o secretário de Estado da Saúde.