“É a loucura total”. A vida de uma família dividida entre o teletrabalho e as crianças pequenas

Veja também:

Desde que a pandemia se instalou e há muitos dias a trabalhar em casa, Rui Pinto diz que os seus dias tem-se reinventado. Entre as muitas reuniões e a muda de fraldas e as refeições dos mais pequenos “é a loucura total” diz este especialista na área financeira a trabalhar num banco internacional.

“Ainda hoje numa reunião que estava a ter com o meu chefe, que está em Paris, ele pediu-me para desligar o som do meu computador, porque estava a ouvir o choro do meu bebé”, explica Rui Pinto com três filhos – os mais velhos com seis e quatro anos e o mais novo com nove meses.

O turbilhão começa bem cedo, mas tudo se complica quando a mulher, bióloga num hospital de Lisboa, sem possibilidade de recorrer ao teletrabalho, sai de casa por volta das 9h00.

“A partir dessa altura, tenho de me dividir entre o meu trabalho normal, com reuniões e projetos para desenvolver, e cuidar das crianças”, explica Rui Pinto.

Só hoje, Rui mudou cinco vezes a fralda ao mais novo e tratou de “duas sestas. E é preciso que adormeça…”. Isto só para o mais pequeno. “Depois há as duas mais velhas, que também precisam de comer e de ter atenção”, lembra.

A confusão é o dia a dia deste teletrabalhador, que lembra uma situação caricata: “eu estava a ter reuniões e elas entravam pelo escritório dentro, depois o bebé chorava e eu tive de pedir à mais velha, que só tem 6 anos, para tomar conta dele”.

Rui diz ter saudades dos tempos em que tudo estava normalizado, com creches e férias da Pascoa já orientadas para todos. De repente tudo mudou. A Covid-19 alterou a sua vida e a dos seus. E não é caso único.