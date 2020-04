Doentes oncológicos infetados têm de tratados fora dos IPO

Veja também:

Doentes oncológicos com Covid-19 têm de suspender a quimioterapia, podem ter de adiar radioterapia ou cirurgia e serão tratados fora dos hospitais dedicados, em unidades com circuitos separados para "casos de oncologia", determinou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A norma, datada de quinta-feira, estipula que "as unidades hospitalares dedicadas exclusivamente à Doença Oncológica (Instituto Português de Oncologia) não devem prestar cuidados a doentes com suspeita ou confirmação de Covid-19" e as unidades de saúde que prestem cuidados a doentes oncológicos "devem ter um circuito de doentes separado fisicamente da restante atividade assistencial".

Mesmo assintomáticos, devem ser testados para a infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, todos os doentes oncológicos que iniciem quimioterapia, antes de cada administração de quimioterapia, antes e durante a radioterapia e antes da admissão para cirurgia, que pode ser adiada, tal como os demais tratamentos.

"Nos casos em que o tratamento cirúrgico não possa ser adiado, o doente oncológico deve ser submetido ao procedimento cirúrgico em unidades hospitalares com circuitos específicos para doentes Covid-19", recomenda a DGS.

Antes disso, os doentes oncológicos com infeção confirmada e indicação para tratamento cirúrgico devem "ser submetidos a uma avaliação de risco/beneficio relativamente ao eventual adiamento do tratamento cirúrgico".