​Covid-19. Presos preventivos estão fora do plano de libertação de reclusos

As medidas para libertar reclusos da prisão devido à pandemia de Covid-19 abrangem apenas condenados. Quanto aos presos preventivos serão libertados apenas caso o prazo máximo de prisão seja atingido.



As investigações e julgamentos destes casos são urgentes e continuam a ser feitos nos tribunais. Os prazos relativamente aos presos não estão suspensos. Diz a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, em entrevista à RTP3, que a justiça tudo fará para as diligências destes processos serem feitas acompanhadas da proteção necessária.



São mais de mil os presos que deverão sair do universo das 49 prisões portuguesas. O Governo explica a medida com a necessidade de criar espaço dentro dos estabelecimentos para lidar com os casos de covid-19 e sublinha que tem o dever de “ajuda e de solidariedade para com as pessoas condenadas”.

Esta libertação ficará em parte nas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e dos juízes de execução de penas. Numa boa parte tem de receber “luz verde” do Parlamento, que deverá discutir o assunto

Portugal tem atualmente uma população prisional de 12.729 reclusos, 800 dos quais com mais de 60 anos de idade.

Esta medida extraordinária vai permitir a saída de 1.200 a 1.400, cerca de 10% da população prisional, e são quatro os mecanismos definidos pelo Governo.

O primeiro está dependente da aprovação no Parlamento. É o perdão de penas de prisão com duração até dois anos ou que restem dois anos, ou menos, para terminarem.