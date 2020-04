​Covid-19. Mergulhadores portugueses colocam as suas garrafas ao serviço do SNS

“Haverá em cálculos minimais, um número de cerca de cinco mil garrafas com capacidade de armazenar cerca de 2.400 litros de uma qualquer mistura respiratória adequada a processos terapêuticos ligados às necessidades de tratamento de doentes da Covid -19”, explica Manuel Pavese.

A Federação Portuguesa das Actividades Aquáticas está disponível para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com equipamento de mergulho que pode ser transformado para ajudar doentes com a Covid-19.

A Federação tem tido respostas muito positivas de todos os setores da sua atividade, quer empresas ligadas ao fabrico de equipamento de mergulho, quer por parte dos associados.

A ideia foi já apresentada ao governo. Aguarda uma resposta para avançar com a iniciativa.

“Recebemos já algum feedback da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, no sentido de dizer que se aguarda resposta da Direcção-Geral da Saúde, mas que, entretanto, poderíamos ir avançando com a concretização desta iniciativa”, refere Manuel Pavese.

A Federação está já a proceder à inscrição desta ideia numa plataforma criada pela DGS, na perspectiva de recolher um conjunto de informações.

Manuel Pavese, vice-presidente da Federação Portuguesa das Actividades Subaquáticas, refere que a ideia está já a ser implementada em Itália, onde há uma empresa de máscaras de mergulho que faz este equipamento adaptado às necessidades de oxigenação dos doentes bem como máscaras de protecção para os profissionais de saúde.