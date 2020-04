Coronavírus restringe circulação nas estradas. "Vamos estar em todo o lado", avisa GNR

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Não houve condutor que entrasse na A4 nas portagens em Ermesinde que escapasse à fiscalização da GNR. O acesso foi bloqueado por 32 militares numa operação Stop de sensibilização para o cumprimento do dever geral de isolamento.

Carlos Bessa foi um dos condutores “apanhados” na operação. Estava a caminho de Valongo entre as viagens diárias de trabalho. Mal encostou o carro e já tinha pronta a declaração da entidade patronal. “Temos de estar preparados”, garantiu o condutor que admitiu não ter sido apanhado de surpresa até porque “quem anda na rua sabe disto”. Minutos depois, Carlos Bessa seguia a sua viagem. Atrás na fila do trânsito estava António Fonseca. Regressava a casa após uma ida ao Hospital de S. João. Com mais de 70 anos, António confessou-se de imediato: “Sou doente de duplo risco, pela idade e pela doença”. A confissão não o livrou do interrogatório dos militares da GNR e a promessa que tão cedo não voltaria a sair de casa. A conversa acabou com um apelo do militar. “Ouviu com atenção o que disse o nosso Presidente da República? Vamos cumprir as ordens do nosso Presidente!”.

Entre perguntas, apelos e algumas, poucas, repreensões, os militares da GNR quiseram chamar atenção dos portugueses para que “fiquem em casa e evitem as deslocações”, explicou o Capitão Bruno Rodrigues. A operação foi mais uma ação da GNR que veio dar continuidade as que têm sido efetuadas e um “cheirinho do que está para vir nos próximos dias”, avisou responsável, referindo-se às restrições mais apertadas que foram impostas para o período da Páscoa. As operações “vão continuar” para que as pessoas tenham consciência que é importante que cumpram o dever de recolhimento geral”, alertou. Deveres e regras que, com o prolongamento do estado de Emergência, vão apertar, sobretudo, com ações de fiscalização nos acessos ao interior Norte do país e ao Algarve, mas não só. “Aquilo que o senhor condutor vai detetar é que vamos estar por todo o lado. Não só nas autoestradas, mas também nas zonas interiores”, avisou.