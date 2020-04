Coronavírus pára portugueses. Mobilidade junto de áreas de retalho e recreação cai 83%

Na Madeira, o movimento em áreas de retalho e recreação diminuiu 89%, registando uma queda de 63% em zonas com mercearia e farmácia. Na categoria parques, assistiu-se a uma diminuição de 86% da mobilidade, enquanto nas estações de transportes o recuo foi de 77%, no período em análise.

"A Google preparou este relatório para ajudá-lo a si e às autoridades de saúde públicas a entender as respostas às indicações de distanciamento social relacionadas com a covid-19. Este relatório não deve ser usado para diagnóstico médico, fins de prognóstico ou de tratamento", refere a tecnológica, salientando que também não se destina a ser usado para planear viagens pessoais.

As tendências de mobilidade para lugares como restaurantes, cafés, centros comerciais, parques temáticos, museus, livrarias e cinemas (retalho e recreação) registaram uma queda de 83% em Portugal, com os movimentos junto das mercearias e farmácia a descerem 59%.

Este relatório foi elaborado no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, cobrindo inicialmente 131 países, entre os quais Portugal, utilizando dados agregados e anónimos para mapear tendências de movimento.

O movimento junto dos locais de trabalho baixou 60% e junto às zonas residenciais a subida foi de 27%.

No distrito de Lisboa, o relatório aponta para uma diminuição de 84% na categoria retalho e recreação e para uma queda de 58% no ‘item’ mercearia e farmácia. Nas estações de transporte, o movimento de pessoas caiu 79%, nos parques baixou 82% e nos locais de trabalho 56%. Já a mobilidade nas zonas residenciais subiu cerca de 22%.

No Porto e em Faro, o movimento de pessoas diminuiu em todas as categorias, com exceção na zona residencial, que subiu 23% em ambos os distritos.

Na categoria de retalho e recreação, a redução da mobilidade foi de 84% no Porto e de 83% em Faro, com as estações de transporte a registarem uma diminuição do número de pessoas a circular de 79% e 82%, respetivamente.

"Os relatórios mostram as tendências de várias semanas com os dados mais recentes representando dois a três dias antes, que é o tempo que é necessário para produzir" estes documentos, refere a Google.

Os dados incluídos nestes cálculos, refere a tecnológica, dependem das configurações, conectividade e se cumprem os critérios de privacidade.

"Incluímos categorias que são úteis para os esforços de distância social como também de acesso a serviços essenciais", refere a empresa, salientando que os dados são obtidos através dados de utilizadores que optaram por ter a localização ligada na sua conta Google.

"Como todas as amostras, isto pode ou não representar o comportamento exato de uma população mais ampla", conclui.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, mantém-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.