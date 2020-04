António Costa. Estado de emergência "não é prisão domiciliária"

Veja também:

António Costa salvaguarda que o estado de emergência "não é um castigo, nem prisão domiciliária". Em entrevista à Renascença, o primeiro-ministro analisa a proibição de saída do concelho de residência no fim-de-semana da Páscoa, no dia seguinte à renovação do estado de emergência até 17 de abril.

"Devemos ser transparentes e avisar as pessoas com maior antecedência possível. Já houve muitas medidas que tivemos de adotar que apanharam as pessoas de surpresa e isso teve um efeito muito negativo. Felizmente as pessoas estão seguramente de que não vão faltar mantimentos e as coisas têm-se normalizado. Quanto mais pessoas avisarmos, mais cedo as pessoas podem reorganizar-se. Isto não é um castigo. As pessoas não estão em prisão domiciliária, estão a cumprir o dever de recolhimento, para se protegerem e diminuírem o risco de contaminarem os outros. Não vamos ver isto como uma punição. As pessoas devem ter tempo para organizarem a sua vida, para se prepararem", diz.

O estado de emergência foi renovado, na quinta-feira, por mais duas semanas, até ao dia 17 de abril. Costa recorda que a sua prorrogação era totalmente necessária, apesar de admitir algumas reservas na sua primeira aprovação.

"Disse o que pensava, a questão não era a necessidade de medidas de contenção, mas a necessidade do estado de emergência para as colocar em prática. Já tinhamos fechado as escolas e colocado a cerca sanitária em Ovar. Se há 15 dias poderiam existir dúvidas, agora é mesmo imprescindível porque estamos na fase mais crítica, no mês de maior risco. Vão-se avolumando os casos, há um cansaço acumulado e a dor que as medidas começam a causar nas pessoas", explica.