António Costa diz que "alguns lares podem não ter conseguido antecipar medidas de contenção"

António Costa admite que alguns lares do país, "porventura, não terão antecipado as medidas de contenção" necessárias para evitar a entrada do coronavírus nas suas instalações. Em entrevista à Renascença, o primeiro-ministro destaca o esforço feito pelas instituições para proteger os idosos, faixa etária em que a Covid-19 tem uma taxa de mortalidade superior.

"Esta crise pandémica põe à prova tudo e todos. Ninguém estava preparado. Os lares albergam as pessoas de maior risco, com uma diferença brutal na taxa e mortalidade entre as pessoas mais velhas e mais novas. Apontar o dedo é extremamente difícil, porventura alguns não terão antecipado as medidas de contenção que eram necessárias. O que importa é que todos estão a fazer um grande esforço, de análise, testes e formação para quem trabalha no lar", disse.

No entanto, Costa explica que há uma enorme carência de equipamentos de proteção individual à escala global: "Não quero ser injusto com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), nem com as misericórdias. Procuraram fazer o melhor possível, com uma carência de equipamentos a uma escala global. Temos uma operação logística gigantesca, esforços imensos. Já tivemos nove voos para a China totalmente carregados com materiais e equipamentos".

O primeiro-ministro recorda que os lares que não tenham "condições que permitam isolamento, deve-se procurar realojar as pessoas noutras instalações, como as hotéis, porque infelizmente estão vazios com a paralisação".

Os lares terão ainda apoios financeiros reforçados para conseguir lidar e travar a pandemia da Covid-19: "Já atualizamos o acordo com as IPSS e misericórdias. São mais 59 milhões do que no ano passado, criámos um créditop de 162 milhões de euros e uma linha especial de contratação de pessoal", termina.