António Costa assume que limite para regresso às aulas presenciais é 4 de maio

O primeiro-ministro tem o dia 4 de maio marcado no calendário como a data limite para a retoma do ensino presencial, de forma a que a pandemia do novo coronavírus tenha o menor impacto possível no decurso do ano escolar.

Em entrevista à Renascença, esta sexta-feira, António Costa lembra que o Governo vai tomar uma decisão sobre a continuidade do ano escolar durante a próxima semana, de modo a "terminar este ano letivo da forma mais justa, equitativa e normalizada possível".

"A data limite para que o calendário escolar, designadamente do ensino secundário, possa ser cumprido com maior normalidade possível é o ensino presencial começar a 4 de maio. Esse é o limite para que possa tudo decorrer normalmente. Podemos ter ainda uma época de exames até ao final de julho, deixando a segunda fase para setembro, de forma a não perturbar o ciclo normal de agosto ser um momento de pausa no sistema educativo. Dia a dia, vamos vendo a evolução", refere.