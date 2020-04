Itália continua no auge do pico de Covid-19. Em Itália, o pico continua no auge, com a progressão do número de pessoas infetadas a apresentar-se estável.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 2.339 doentes e mais 766 óbitos. Os dados do mais recente boletim da Proteção Civil italiana comparam com o crescimento do número de pessoas infetadas nos últimos três dias: 2.170 na última terça-feira, 2.937 na última quarta-feira e 2.477 ontem, quinta-feira.

O número de vítimas mortais é que ainda não mostra sinais de desaceleração. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, nas últimas 24 horas morreram 766 pessoas, quando ontem, quinta-feira, tinham morrido 760 pessoas. O total de mortos ascende já a 14.681.

As pessoas curadas também permanecem no mesmo nível. Nas últimas 24 horas, 1.480 doentes foram dados como curados. No dia anterior, tinham sido 1.431. Ao todo, já recuperaram da covid-19 19.758 pessoas.