Recreio de Águeda está contra "quarta divisão" e ameaça abandonar Campeonato de Portugal

O presidente do Recreio Desportivo de Águeda opõe-se à criação de uma prova interassociações, contida na proposta de alargamento que vários clubes do Campeonato de Portugal (CP) endereçaram à Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Isto apesar de concordar com a ideia de aumento do número de participantes nas Ligas, para fazer face à paragem competitiva provocada pela pandemia da Covid-19.



Em causa, diz Rui Anjos a Bola Branca, está a competição idealizada para os que estão abaixo dos clubes promovidos diretamente e automaticamente. O que, na prática, segundo este dirigente, não é mais do que a introdução de um quarto escalão no futebol português e levando em linha de conta os resultados obtidos numa temporada ainda por finalizar.

"É uma proposta convergente, mas despropositada no tempo. Isto é, que se façam subidas e descidas com base em resultados desportivos de uma época inacabada. Faz todo o sentido este modelo se for aplicado na próxima época, com efeitos em 2021/22, porque todos estariam a jogar para um novo modelo. É precipitado estar já a chutar clubes para uma quarta ou terceira divisão, de forma tão leviana! É um modelo que se pode aceitar daqui a dois anos e acho que era isso, até, que a federação estaria a trabalhar. Não se pode é implementar com base nos resultados desta época. O problema está essencialmente aí", explica o líder dos aguedenses, que perante a possibilidade de concretização deste cenário competitivo ameaça "bater com a porta".