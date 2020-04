Carlos Brito. ​"Não será necessário um mês de treinos para se reinciarem os jogos"

"Tudo isto está dependente da forma como a epidemia evoluir, mas apontar o regresso das competições para fins de maio parece-me de bom senso, faltam cerca de dois meses. No entanto, não será necessário um mês [de treinos] para se reiniciarem os jogos e para voltar a competição. Mas sem dúvida que o campeonato tem de ser finalizado", defende, em entrevista à Renascença .

O experiente treinador, com mais de 400 jogos na I Liga, faz depender todas as decisões "da forma como a epidemia evoluir", mas considera que apontar o reínicio para 30 de maio é razoável.

Carlos Brito está de acordo com o plano da Liga, que aponta para o reínicio das competições profissionais para 30 de maio, e afasta a ideia da necessidade das equipas de terem um período alongado para se prepararem.

Carlos Brito acredita que os jogadores também "querem voltar e terminar a época". "A questão é que a temporada irá para além de junho e pode mexer com os contratos dos jogadores. Há aqui um conjunto de circunstâncias que podem causar entraves, mas aí a UEFA terá a responsabilidade de gerir essas situações", observa.

Por fim, Carlos Brito admite sentir a falta do futebol, mas refere que primeiro está a saúde de todos, pedindo responsabilidade a cada cidadão.



"Estou em casa. É a minha obrigação, a nossa. Temos de seguir as normas das entidades de saúde e do nosso governo. No dia-a-dia, o futebol faz-nos muita falta mas temos de ter paciência", conclui.

O plano da Liga passa por reiniciar as competições a 30 de maio e prolongar o campeonato a 19 de julho, com as dez jornadas que estão por realizar acontecerem à porta fechada.