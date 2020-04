​Artur Moraes diz que Liga "quer jogar". Caso contrário o título é para o FC Porto

Veja também:

Se não for possível finalizar a I Liga 2019/20, o campeão deve ser o FC Porto. A opinião pertence ao antigo guarda-redes do Benfica, atual dirigente da SAD do Alverca, Artur Moraes.



Tal como no Campeonato de Portugal, onde é vice-presidente do clube ribatejano, o italo-brasileiro defende que a equipa "premiada" deve ser a que tem mais pontos nesta altura. Ou seja, o líder FC Porto.

"Caso não seja possível concluir o campeonato, é natural que seja o que tem o maior número de pontos", considera Artur, de 39 anos, em Bola Branca, ao mesmo tempo que revela que o presidente da Liga de Clubes deseja encerrar a prova no relvado. Ainda que sem público nas bancadas.

"O Pedro Proença vai esperar o máximo possível para tomar a decisão de encerrar o campeonato dentro de campo. Faltam dez jornadas e em dez jornadas muita coisa pode acontecer. Tenho a certeza que ele está a pensar nisso. Nem que seja à porta fechada, [para] as equipas poderem discutir quem merece ser o campeão nacional", sustenta o antigo guardião.