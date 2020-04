Alverca "quer promover" os que têm mais pontos em todo o Campeonato de Portugal

Continua a não existir unanimidade entre os clubes do Campeonato de Portugal (CP), quanto à "fórmula" a aplicar caso a competição de 2019/20 não possa ser concluída, devido à pandemia de Covid-19, com forte impacto no futebol.

"A justiça seria [subirem] as equipas com a melhor pontuação em todo o Campeonato de Portugal", defende Artur Moraes, vice-presidente da SAD do emblema ribatejano e antigo guarda-redes do Benfica.

Na prática, tal permitiria que subissem aos campeonatos profissionais três equipas de uma série e apenas uma de outra, por exemplo.

Ao deixar esta ideia na mesa de trabalho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o dirigente também recorda que a prioridade é disputar a prova até ao fim. E, deste modo, aguarda pela "sensatez e inteligência" do líder federativo.

"Fernando Gomes tem a inteligência e a sensatez de perceber a importância de acabar o campeonato (de Portugal). Terminar o campeonato de forma prematura seria uma decisão muito difícil", lamenta Artur Moraes.