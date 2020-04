UEFA critica "decisão prematura e injustificada" de terminar Liga belga

A UEFA reprova a decisão da Bélgica de terminar já o campeonato e atribuir o título ao Club Brugge.

Em carta conjunta com a Associação de Clubes Europeus e as Ligas Europeias, enviada a clubes e federações, a UEFA fala de uma decisão "prematura e injustificada".

"Estamos confiantes de que o futebol pode recomeçar nos próximos meses, com condições ditadas pelas autoridades públicas. Pode jogar-se nos meses de julho e agosto, com as competições europeias a recomeçarem depois do fim das ligas nacionais. É fundamental que mesmo um evento tão perturbador como esta epidemia não impeça que as competições sejam decididas em campo e que os títulos sejam atribuídos com base nos resultados", pode ler-se na missiva.

Face a isto, a UEFA poderá recusar ao Club Brugge a participação na Liga dos Campeões, assim como a atribuição do prémio de participação.

"Uma vez que a participação nas competições de clubes da UEFA é determinada pelos resultados desportivos alcançados no final de uma competição nacional completa, uma terminação prematura poderialançar dúvidas sobre o preenchimento de tais requisitos. A UEFA reserva-se o direito de avaliar o direito dos clubes de serem admitidos nas competições europeias de 2020/21", sublinha o organismo.

A UEFA realça que "é necessário fazer uma gestão conjunta dos calendários", para coordenar o fim desta época, "sem deixar ninguém para trás".