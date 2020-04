Central português no futebol belga defende que ​"terminar já todos os campeonatos é o mais sensato"

Jorge Teixeira, central que joga no Sint-Truiden, concorda com a proposta de antecipação do fim dos campeonatos submetida pela Liga belga aos clubes daquele país. A Liga vai anunciar decisão a 15 de abril e já conta com oposição da UEFA, que desaconselha a generalização de uma medida que considera injustificada e precipitada. Em entrevista a Bola Branca, Jorge Teixeira considera que o exemplo, tomado pela inexistência de previsões realistas quanto ao fim da pandemia da Covid-19, deveria ser seguido pelos restantes campeonatos europeus.

"É o melhor e o mais sensato. A pandemia está a evoluir e não será fácil retomar os campeonatos. Mais cedo ou mais tarde, todas as ligas vão ter de tomar uma decisão. E essa é a melhor decisão para todos: jogadores, adeptos e para o mundo do futebol", argumenta o jogador português.

Perante a antecipação do fim da "Jupiler League" e a confirmação de quebra de receitas para os clubes, também na Bélgica o cenário de cortes salariais aos jogadores está já em "modo rascunho". O central português revela a Bola Branca a iniciativa do plantel, que está a finalizar conversações com o clube para um corte de ordenados que já é dado como adquirido. "Os clubes belgas estão a passar por um mau bocado. Já falámos, entre nós, no grupo dos capitães e estamos a falar com o clube, para ajudar. Nos próximos dias vamos tomar uma decisão mas já é certo que vamos ter um corte no salário", explica. O título, caso a época não seja retomada, será entregue ao Club Brugge, líder do campeonato à data da suspensão da competição, devido à Covid-19. O Sint-Truiden é 12.º classificado.