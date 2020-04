Perante a “inimaginável” pandemia, a UE “teve um comportamento danoso, que podia ter sido evitado”, escreve a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa carta aberta aos italianos, publicada no jornal “La Repubblica”. Reconhece van der Leyen que, “nos primeiros dias da crise, perante a necessidade de uma resposta comum europeia, pensámos demasiado apenas nos nossos próprios problemas”.

A presidente da Comissão tinha em mente, com certeza, a proibição que alguns Estados membros da UE de exportarem material sanitário e de proteção para outros países comunitários. A Comissão Europeia opôs-se a tais restrições, que acabaram. Hoje, por exemplo, a Alemanha acolhe em hospitais doentes vindos da Itália e da França. E foi, segundo von der Leyen, graças aos esforços da Comissão Europeia que 25 países europeus uniram forças e enviaram milhões de máscaras para Itália e Espanha.

A Comissão, que já tinha anunciado 37 mil milhões de euros para combater a crise criada pelo coronavírus, propõe agora 100 mil milhões para criar alternativas ao desemprego e ao “lay off”, bem como impedir empresas de falirem. É certo que quase todo esse dinheiro sairá do orçamento atual da UE, não é dinheiro novo. Mas permitirá empréstimos a juro a baixo e sem as habituais dotações complementares dos beneficiários desses créditos, o chamado cofinanciamento.

É possível que, para financiar parte dos apoios que está a lançar, a Comissão venha a endividar-se, emitindo dívida garantida por alguns Estados membros.

Passámos a ver “mais solidariedade na Europa do que em qualquer outra parte do mundo”, diz Ursula von der Leyen, com algum optimismo. É que se vê pouca ou nenhuma solidariedade em relação à Grécia e aos seus superlotados campos de refugiados. Mas, apesar disso, parece inegável que houve uma certa viragem, no sentido de uma maior solidariedade europeia.

Por outro lado, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ouviu críticas à posição de insuficiente solidariedade europeia que tem adoptado e que teve expressão verbal naquela declaração do seu ministro das Finanças que António Costa considerou “repugnante”. Críticas vindas de dois dos quatro partidos da própria coligação que governa os Países Baixos e até do governador do banco central holandês. Agora M. Rutte propõe um fundo para financiar, sem condições, os países do Sul afetados pela pandemia.

Também a França sugeriu um fundo para combater a recessão (se não for depressão...) da economia europeia. E referiu a possibilidade de esse fundo emitir dívida garantida por vários Estados membros da UE.

Como escrevia, em editorial, o “El País”, os programas nacionais de combate à recessão económica têm que ser apoiados por uma proteção europeia. É isso que se espera do Eurogrupo, que reúne por videoconferência na próxima terça-feira. Medidas concretas, que provavelmente não serão “coronabonds”, mas que terão de trazer uma resposta coletiva da UE ao vírus, que a todos os países comunitários traz prejuízos dramáticos.