Costa sobre "lay-off" na TAP. “Todos devemos fazer um esforço para proteger o maior nível de rendimentos”

O regime de “lay-off” simplificado, criado pelo Governo para fazer face à nova crise económica — e que entrou em vigor na passada sexta-feira —, prevê que os trabalhadores fiquem a receber dois terços do salário (dos quais 70% pela Segurança Social e 30% pela empresa) até um limite máximo 1.905 euros (o equivalente a três salários mínimos). No entanto, a TAP vai assumir a diferença para quem ganhe mais do que esse valor .

A administração da TAP ativou os mecanismos de “lay-off” para 90% dos trabalhadores e formalizou uma redução do horário para os restantes 10% . As medidas entraram em vigor na quinta-feira 2 de abril e, para já, têm a duração de 30 dias.

O primeiro-ministro António Costa reagiu esta sexta-feita ao anúncio da TAP, empresa que disse ir compensar os trabalhadores com rendimentos acima dos 1.900 euros, durante o "lay-off" que a companhia de aviação requereu. “Todos devemos fazer um esforço para proteger o maior nível de rendimentos”, afirma em entrevista à Renascença , durante o programa "As 3 de Manhã"

As medidas entram em vigor a 2 de abril por um per(...)

Ainda assim, e sobre o tema do "lay-off", o primeiro-ministro diz que “há muitas empresas que podendo recorrer ao 'lay-off' estão a fazer o esforço para não recorrer, não sobrecarregarem a Segurança Social, não sobrecarregarem a utilização dos impostos de todos nós”. “Estão a fazer elas mesmas um enorme esforço para suportarem esses custos, mesmo quando não tem receitas para isso”, enfatiza.

Congelar dois a três meses

O primeiro-ministro afirmou também que o Estado deve favorecer “um bom relacionamento dentro das empresas, com os trabalhadores”.

“Não podemos esquecer que esta crise não nasceu na economia e do setor financeiro, nem foi uma crise das finanças do Estado. De repente surgiu algo imprevisível e externo que nos fez parar”, lembrou.

Por isso, o mesmo Costa quer um esforço para proteger o mais possível o investimento que o país fez, das empresas, e a recuperação do emprego.

"[A ideia] é congelar isto dois a três meses, para quando isto passar”, alertando, no entanto, que não vamos recomeçar no ponto em que estávamos em fevereiro.

Em relação às várias denúncias que têm chegado de atropelos às regras nas empresas, através de despedimentos ou do "lay-off", António Costa citou o bispo do Porto, D. Manuel Linda, pediu a que todos os agentes económicos respondessem com “responsabilidade ética”. “Só vencemos com a ajuda de todos”, defende.

O primeiro-ministro chamou ainda a atenção para o aumento das desigualdades que este regime de lay-off sempre trará. “A perda de um terço de um vencimento baixo custa muitíssimo mais dos que o têm um vencimento alto. A capacidade de poupança é muito diferenciada. Isso acentua profundamente as desigualdades”, remata.