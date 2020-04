António Costa diz que não vai haver indemnizações às PPP

O primeiro ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira em entrevista às Três da Manhã, na Renascença, que não é altura das concessionárias das Parcerias Público Privadas requerem as cláusulas de indemnização. O governante considera que nesta altura em que o país vive o estado de emergência decretado pelo Governo e Presidente da República, as prerrogativas desses contratos não se aplica.

Costa, em resposta às alterações nesta matéria que o decreto presidencial que renovou o estado de emergência determina, considera que “podem ser temporariamente modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações".

Isso quer dizer que é "limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência, e não por fatores de disrupção política ou social de que as empresas legitimamente se queiram proteger”.

A essas empresas, defende o primeiro-ministro, “pode ser reduzida ou diferida, sem penalização, a recepção de rendas, juros, dividendos e outros rendimentos prediais ou de capital”.