Sebenta para "alimentar a alma" dos idosos gratuita e online

A Sebenta da Quarentena, destinada a "alimentar a alma" dos idosos, numa altura em que o isolamento foi potenciado devido à pandemia da Covid-19, junta atividades criadas por 40 autores portugueses, é gratuita e está disponível 'online'.

A ideia partiu da plataforma artística Mistaker Maker, fundada por Lara Seixo Rodrigues, criadora dos workshops de graffiti para idosos Lata 65, que surgiram em 2012 em Lisboa e desde então têm chegado a várias localidades portuguesas do mundo.

"Aquilo que temos conhecimento, de fazer os workshops, é de um isolamento total, um abandono que existe em muitas famílias e com muitos idosos, e de repente vemos isto agravado. Decidimos que tínhamos de fazer qualquer coisa, porque já se estava a aproximar o estado de emergência, e queríamos fazer algo que os acompanhasse", contou Lara Seixo Rodrigues, em declarações à Lusa.

"Num dia estávamos a ter a ideia e no seguinte a convidar os artistas. O repto que lhes lançámos foi de criarem algo capaz de despertar empatia no idoso, que fosse capaz de arrancar um sorriso, de os levantar do sofá, de lhes firmar um pensamento positivo, de lhes alimentar a alma, porque também tem que ver com isto. Não podemos preocupar-nos [só] com o estado de saúde, a alimentação, é preciso algo mais e daí surgiu a Sebenta da Quarentena, com 40 ideias para aproveitar o tempo", disse.

Entre os 40 autores estão ilustradores como Tiago Galo, João Fazenda, Mariana a Miserável, Clara Não e Mariana Rio, e artistas urbanos como Catarina Glam, GonçaloMAR, Pantónio, Samina, Oker e Miguel Januário (±maismenos±), que criaram "um compêndio de ilustrações para pintar (com histórias, mensagens, conversas), charadas, quebra-cabeças, palavras ilustradas e sopas de letras", e "que tenta transmitir sempre, de uma forma muito leve e muito positiva, que é um tempo que pode ser bem passado".

Consciente de que "acima dos 65 anos há muita gente que não tem acesso a novas tecnologias, à Internet", a Mistaker Maker teve a preocupação de arranjar parceiros que conseguissem imprimir a Sebenta da Quarentena, para ser entregue em mãos. "Temos três parceiros - no Porto, em Lisboa e na Covilhã - que já estão a imprimir a Sebenta, que vamos entregar a partir da próxima semana a vários sítios. Estamos a fazer um reconhecimento dos sítios onde podemos ir entregar", referiu Lara Seixo Rodrigues.

Quem quiser ajudar neste projeto, pode entrar em contacto com a Mistaker Maker através do site www.sebentadaquarentena.com, que é também onde a Sebenta da Quarentena está disponível para ser descarregada.