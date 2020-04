Tonel: "Sporting deve fazer um esforço para manter Mathieu"

Tonel defende que o Sporting deve tentar manter Jérémy Mathieu, para aquela que deve ser a última temporada do francês, depois deste ter manifestado a vontade de continuar em campo ao mais alto nível.



Mathieu, de 36 anos, acaba contrato com junho e agora tem a palavra presidente Frederico Varandas. O antigo central leonino considera que "o mais importante é Mathieu ter vontade de ficar".

"Com a idade que tem e o percurso que já fez poderia haver uma quebra motivacional, o que juntando ao que estamos a passar, o levasse a desejar voltar à sua terra. E também se o corpo o permitir, porque sabemos que tem um problema crónico no tendão de Aquiles. Porém, se o Mathieu desse essas garantias, o Sporting deveria fazer um esforço para que ele continuasse. Ainda mais com o Rúben Amorim e podendo jogar pelo lado esquerdo como terceiro central", observa Tonel, em entrevista a Bola Branca.

Mathieu ou um jovem?

A aposta num jogador mais jovem, contratado ou oriundo da Academia de Alcochete, para o eixo da defensiva leonina, também pode ser equacionada. Todavia, Tonel lembra que as garantias de um central mais novo seriam exactamente as mesmas de Mathieu. E, na sua opinião, o treinador continuará a priorizar o ex-Barcelona.

"O Sporting tem jogadores a rodar e outros que podem caber no plantel, também da formação. E, jogando com três centrais, há espaço para ter mais jogadores. Mas um jovem dá as mesmas garantias que Mathieu pode dar. Se este cumprir não tenho dúvidas que será uma primeira opção para Rúben Amorim", sustenta, antes de terminar esta análise com a antevisão de "novos tempos" para o futebol mundial.

"Esta pandemia vem alterar algumas coisas: a redução de salários", que segundo Tonel pode estender-se para além da crise de saúde que estamos a viver. De qualquer modo, "o mais importante, neste momento, é vencermos esta luta".