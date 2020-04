Mathieu adia final de carreira

Mathieu, defesa-central do Sporting, vai jogar mais uma temporada antes de terminar carreira, segundo garantiu o próprio ao jornal francês "L'Équipe".

O experiente defesa de 36 anos explica que está melhor da lesão crónica no tendão de aquiles e, por isso, jogará a época 2020/2021, antes de terminar carreira.

No entanto, Mathieu está em fim de contrato com o Sporting e não anuncia onde jogará a próxima época.

O antigo jogador de Sochaux, Toulouse, Valência e Barcelona chegou ao Sporting no verão de 2017 para se tornar num dos jogadores mais importantes do plantel, apesar das limitações físicas evidenciadas. No total soma 104 jogos e novo golos apontados pelos leões.