Bispo de Aveiro teme insolvência e encerramento de instituições sociais

O bispo de Aveiro receia que algumas instituições de solidariedade da Diocese "tenham de fechar por insolvência". Em entrevista à Renascença, D. António Moiteiro diz que as dificuldades vividas antes da pandemia do novo coronavírus se estão a agudizar.

O bispo lembra que as instituições dispõem de três fontes de financiamento: "a comparticipação do Estado, o contributo dos utentes e as dádivas" e, "se falhar uma das partes, neste caso as mensalidades dos utentes, isto torna-se muito complicado, à medida que vão aumentando os gastos”.

D. António reconhece que “isto já acontecia antes da crise” e que, agora, “se deve agravar, porque os rendimentos das famílias vão ser menores e o contributo dos utentes também não vai aumentar”.

O bispo de Aveiro prevê um tempo de “dificuldade acrescida” e teme que algumas instituições sociais “tenham mesmo de fechar por insolvência".

“Dificuldade em testar os idosos e os trabalhadores”

Entre as instituições sociais, sobretudo nos lares de idosos, subsiste a preocupação com a dificuldade em testar utentes e trabalhadores para saber se estão infetados com o novo coronavírus.

"Esta é uma preocupação muito grande”, reconhece D. António que, “no contacto com os provedores das misericórdias e autarcas”, ouviu “a dificuldade em testar os idosos e os trabalhadores”.