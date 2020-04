Parlamento renova estado de emergência

Veja também:

A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, a renovação do estado de emergência por mais duas semanas, até ao dia 17 de abril.

PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PAN votaram a favor da prorrogação. PCP, PEV, Chega e ainda a deputada Joacine não-inscrita abstiveram-se e a Iniciativa Liberal votou contra. A primeira proposta, aprovada no dia 18 de fevereiro, tinha passado sem qualquer voto contra.

No encerramento do debate parlamentar sobre o projeto de decreto presidencial, o primeiro-ministro, António Costa, reforçou a importância de manter as medidas de contenção.

"Se há quinze dias era necessário decretar o estado de emergência, hoje é absolutamente imprescindível renová-lo. Não porque tenha sido por causa do estado de emergência que os portugueses demonstraram uma notável disciplina na autolimitação na sua capacidade de circulação, e não porque ao longo destes 15 dias não tenham acatado aquilo que são as limitações impostas. Seria dar a entender que aquilo que há 15 dias era necessário, hoje deixou de o ser. Ora, não é verdade. Continua a ser até mais necessário", disse.

O Conselho de Ministros vai reunir ainda esta tarde, no Palácio da Ajuda, para aprovar novas medidas de contenção ao coronavírus. À noite, Marcelo Rebelo de Sousa falará ao país para explicar o alargamento do estado de emergência por mais duas semanas.

Tanto o Presiente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o primeiro-ministro, António Costa, já tinham sido claros em relação à intenção de prolongar o estado de emergência. Os direitos de deslocação, de reunião e de propriedade, assim como a liberdade de culto e o direito de resistência ficam limitados durante o estado de emergência.

[Atualizado às 11h51]