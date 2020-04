Estado de emergência. Decreto de Marcelo prevê adiamento de períodos escolares

As autoridades de saúde podem obrigar as operadoras de telecomunicações a enviar mensagens escritas aos seus clientes com informações de utilidade pública, nomeadamente alertas da Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia. Limitações ao sindicalismo e à greve Além das restrições à circulação, fica também suspenso o direito das associações sindicais de participação na elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste decreto.

O projeto de decreto presidencial que renova o estado de emergência estende a suspensão do direito à greve aos "serviços públicos essenciais" e alarga os setores em que o Estado pode requisitar trabalhadores para outras funções.

O despacho presidencial também admite que sejam tomadas “excecionais e urgentes de proteção” dos reclusos e dos guardas e funcionários prisionais, “com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nestes estabelecimentos à doença Covid-19”. O primeiro-ministro anunciou, esta quarta-feira, que vai propor indultos e outras medidas para retirar reclusos das cadeias.

Crime de desobediência para quem resistir a ordens das autoridades Quem cometer qualquer ato de resistência ativa ou passiva às ordens das autoridades será acusado pelo crime de desobediência, uma alteração em relação à primeira versão do estado de emergência.

"Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência, podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de desobediência", indica o despacho conhecido esta quarta-feira.

“A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23h59 horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais novas renovações, nos termos da lei”, refere a nota de Belém. O decreto de renovação do estado de emergência mantém outras restrições, nomeadamente à circulação de pessoas e liberdades individuais, para conter a pandemia de coronavírus.

As autoridades podem proceder ao confinamento compulsivo no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades competentes; ao estabelecimento de cercas sanitárias, como já acontece em Ovar e Povoação; e proibir, na medida do estritamente necessário, "deslocações e a permanência na via pública que não sejam justificadas". Nas prisões, podem ser tomadas “medidas excecionais e urgentes de proteção” dos presos, bem como do pessoal que exerce funções nos estabelecimentos prisionais. Quanto à liberdade de culto, as celebrações religiosas e outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas podem ser limitados ou proibidos. Limites a rendas e compensações Na parte económica e da iniciativa privada, destaque para a possibilidade de impor limites a rendas e compensações, que poderão ter a ver com parcerias público-privadas (PPP) e serviços públicos em concessão a privados. "Podem ser temporariamente modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência", refere o documento presidencial.