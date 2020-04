Estado de emergência até 17 de abril. Costa fala em medida "absolutamente imprescindível"

Veja também:

A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, a renovação do estado de emergência por mais duas semanas, até ao dia 17 de abril.

PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PAN votaram a favor da prorrogação. PCP, PEV, Chega e ainda a deputada Joacine não-inscrita abstiveram-se e a Iniciativa Liberal votou contra. A primeira proposta, aprovada no dia 18 de fevereiro, tinha passado sem qualquer voto contra.

No encerramento do debate parlamentar sobre o projeto de decreto presidencial, o primeiro-ministro reforçou a importância de manter as medidas de contenção.

"Se há quinze dias era necessário decretar o estado de emergência, hoje é absolutamente imprescindível renová-lo. Não porque tenha sido por causa do estado de emergência que os portugueses demonstraram uma notável disciplina na autolimitação na sua capacidade de circulação, e não porque ao longo destes 15 dias não tenham acatado aquilo que são as limitações impostas. Seria dar a entender que aquilo que há 15 dias era necessário, hoje deixou de o ser. Ora, não é verdade. Continua a ser até mais necessário", disse António Costa.

Durante o debate, o primeiro-ministro avisou que nas próximas semanas vai aumentar o número de infetados e de mortes. “Na próxima quinzena vamos viver períodos de risco muito acrescidos, como é o período da Páscoa. Sabemos todos que depois do túnel haverá luz, mas ainda é cedo para qualquer um de nós poder antever a luz ao fundo do túnel. É por isso o momento de prosseguir com determinação e disciplina aquilo que iniciaram os portugueses.”

António Costa criticou ainda os que abusam dos trabalhadores neste tempo de pandemia e os que usam a crise para se aproveitarem dos consumidores. “Não podemos ignorar aqueles que utilizam esta circunstância para abusar no exercício das relações laborais e de aproveitamento económico da carência de bens essenciais. E não podemos ignorar aqueles que se comportam erradamente no mercado”, afirmou.

De acordo com a tese defendida pelo governante, o tempo de confinamento ao nível da circulação “vai aumentando a dor dos sacrifícios que são impostos às famílias, às empresas e aos portugueses em geral”.



No final da intervenção, o governante voltou a pedir de novo aos emigrantes que não se desloquem a Portugal na semana da Páscoa, tendo em conta a evolução da pandemia.



Sem se referir a algum Estado-membro da União Europeia em concreto, o primeiro-ministro defendeu também que não se podem ignorar “aqueles que não sabem resistir responsavelmente, deixando-se contaminar pelo pânico, abusando da autoridade para imporem restrições não justificadas aos direitos, liberdades e garantias” dos cidadãos.

“Pior do que o vírus é mesmo o vírus do medo”, acrescentou.