ACT passa a ter competência para travar "despedimentos ilegais", anuncia Costa

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) passa a ter competência para travar "despedimentos ilegais", anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

Ao abrigo da renovação do estado de emergência, o chefe do Governo revela que as competências da ACT vão ser reforçadas para evitar abusos por parte das entidades patronais em tempo de crise provocada pela pandemia de Covid-19.

"Temos tido notícia que, infelizmente, neste período, apesar das medidas para apoiar empresas e o proteger o emprego, têm havido alguns abusos nas relações laborais", declarou António Costa.