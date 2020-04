Um mês após o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, começamos a "afastar-nos do modelo espanhol e italiano"

No dia 2 de março a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmava os primeiros casos de Covid-19 em Portugal. Tratava-se de um médico de 60 anos regressado do Norte de Itália, internado no Hospital de Santo António, no Porto, e um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, internado no Hospital de São João, também no Porto.

Desde então, o número de infetados não para de aumentar e chegou, na última quarta-feira, aos 8.251 casos confirmados. No dia 14 registou-se o primeiro caso recuperado e no dia 16 o primeiro óbito. 187 pessoas morreram, entretanto, infetadas com o novo coronavírus, e 43 conseguiram recuperar. A região norte é aquela que concentra o maior número de casos - 4910.

Portugal vai agora no 13.º dia desde que foi registada a décima morte por Covid-19 no país, a 21 de março. Nesta fase, Itália registava 233 óbitos, Alemanha 253, China 304 e Espanha o valor recorde de 1002.