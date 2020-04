"Programa de vigilância eletrónica está no limite", diz diretor-geral dos Serviços Prisionais

Veja também:

"O programa de vigilância eletrónica está no limite e é preciso cuidado na sobrecarga que se possa querer transferir para a vigilância eletrónica", alertou, nesta quarta-feira, no Parlamento, o diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus.

Ouvido na subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, o responsável pelas prisões garantiu que há "capacidade das equipas de reinserção social acompanharem pessoas, dependendo do regime em que possam ser colocadas no exterior".



Em resposta aos deputados, Rómulo Mateus explicou que as saídas precárias estão suspensas. Foi essa a ordem transmitida aos directores dos estabelecimentos prisionais. "Nenhum recluso vai sair prejudicado e gozará todos os dias em tempo oportuno", sublinhou.

Numa altura em que o Governo define uma solução para ajudar a resolver a lotação das prisões, Rómulo Mateus colocou-se ao lado da recomendação da Provedora de Justiça. Subscreve aquilo que chama "solução inovadora ao nível europeu": permitir saída de reclusos que já vão tendo saídas precárias. São 1.800 as saídas que acontecem nesses moldes, sendo a taxa de sucesso de 99%.

E deixou mesmo um apelo: "as creches dos estabelecimentos prisionais estão fechadas. As mães estão com as crianças nas celas. Gostaria que o legislador pensasse na situação destas mulheres".

Os deputados quiseram saber qual a taxa de reincidência criminal, uma vez que essa estatística nunca foi apresentada. O diretor-geral das Prisões anunciou que está a ser feito um estudo a longo prazo, com duração de 10 anos, que vai a meio e permite para já dizer que, em 2018, a taxa de reincidência estava nos 22,7%.

A maioria dos reincidentes são jovens; quanto mais penas tem o recluso mais repetem a criminalidade; os comportamentos dependentes fazem regressar ao crime; a desintegração social é fator de crime.

"Preciso de mais espaço"

Rómulo Mateus disse precisa "de mais espaço nos estabelecimentos prisionais. Se as coisas se agravarem, preciso de colocar num lado os sãos e no outro os restantes reclusos. Não tenho espaço para isolamentos. A libertação de espaços é fundamental".

"Os reclusos portugueses são os quartos mais envelhecidos da Europa e nessa população existe uma elevada taxa de morbilidade", disse ainda, para rematar: "12 milhões de euros são a verba para gasto com saúde dos reclusos."

Proteção nas prisões

Rómulo Mateus garante que foram distribuídas 22 mil máscaras, luvas, etc... e que todos os que entram nas prisões para trabalhar têm ordem para usar proteção.

"Contactámos as Forças Armadas e a Proteção Civil. Temos mais de duas centenas de tendas de campanha. Várias montadas junto ao Hospital Prisional de Caxias e outras em Custóias e Coimbra. Queremos montar também uma em Ponta Delgada. Decidimos esvaziar secções de segurança do Linhó e Paços de Ferreira para a eventual necessidade de acolher doentes infectados", explicou Rómulo Mateus.

O diretor revelou também que foram encomendados "termómetros que estão na zona prisional a fazer medição de temperatura aos reclusos. Queria ter na portaria das prisões e centros educativos também, mas ainda não estão disponíveis no mercado. Recebemos ontem quatro e já estão distribuídos para uso".

Questionado sobre se têm ou não as prisões material para fazer face a muitos casos, respondeu que existem "viseiras e fatos para tratar casos positivos, mangas e tapa sapatos. Temos esse material com reserva para os 15 a 30 dias que se seguem e estamos a tratar de adquirir mais".

Durante toda a audição Rómulo Mateus recusou comentar informações já disponibilizadas pelo Governo sobre a solução para as prisões. Por diversas vezes garantiu que não lhe cabe fazer comentários e que o que sabia lhe chegava apenas pela comunicação social. Recusou também dizer que tipo de condenados deviam entrar neste plano de saída das prisões.