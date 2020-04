Olhão. Cartazes criativos para convencer as pessoas a ficar em casa

Veja também:

A Câmara de Olhão lançou uma campanha original para sensibilizar a população para a necessidade de respeitar as medidas de isolamento social. Foram espalhados cartazes pela cidade, com frases que encorajam as pessoas a ficar em casa.

"Acreditando que já todos conhecem a situação em que vivemos e as medidas que cada um deve tomar, o Município de Olhão lança uma campanha dirigida a quem, irresponsavelmente e sem motivo essencial, continua a circular pela rua, colocando em risco a saúde de todos nós. O isolamento social é a única forma de conter este vírus", anunciou a Câmara do concelho algarvio, no Facebook.

Os cartazes, de fundo vermelho escuro e letras brancas, que começaram a ser distribuídos pelo concelho na terça-feira, contêm várias mensagens criativas, nomeadamente:

"Afaste-se um pouco... Só mais um bocadinho...Continue a afastar-se... Quando chegar a casa, está bom!"

"O tempo e os recursos gastos para o obrigar a ficar em casa podiam estar a ser utilizados para ajudar quem mais precisa."

"A distância de segurança não é de 1 metro nem de 3 metros... É a distância entre a sua casa e a do outro".

O novo coronavírus já infetou 8.251 pessoas, em Portugal, segundo os dados revelados na quarta-feira, e matou 187.