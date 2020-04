Navio cruzeiro português diz ter sido atacado pela Marinha venezuelana

"A embarcação da Marinha continuou golpeando o arco de estibordo, numa aparente tentativa de fazer virar a cabeça do cruzeiro em direção às águas territoriais da Venezuela", acrescenta-se na mesma nota.

Enquanto "o capitão contactava o escritório central , foram feitos disparos de pistola" e o barco da Marinha venezuelana "aproximou-se do lado de estibordo a uma velocidade de 135° e colidiu deliberadamente " com o cruzeiro.

"Como o RCGS RESOLUTE navegava em águas internacionais, o capitão queria reconfirmar esse pedido específico, que resultava num sério desvio da rota programada do navio, com a empresa DPA", afirma-se.

O Columbian Cruise Services (CCS) disse ainda que "logo após a meia-noite" de segunda-feira (5h00 de terça-feira em Lisboa), "o cruzeiro foi abordado por um navio da Marinha venezuelana que por rádio questionou as intenções" da sua presença "e deu a ordem para o acompanhar" até Porto Moreno, na ilha venezuelana de Margarita.

"Enquanto era feita a manutenção, no motor principal de estibordo, o motor principal de bombordo, para o lado do porto, foi mantido em espera, para manter uma distância segura da ilha", explica-se.

Segundo a empresa, no momento do incidente o cruzeiro "já estava à deriva há um dia, na costa daquela ilha, para realizar uma manutenção de rotina de um motor", em viagem para Willemstad, Curaçau.

"Nas primeiras horas da manhã de 30 de março de 2020, o navio de cruzeiro RCGS RESOLUTE foi objeto de um ato de agressão da Marinha da Venezuela em águas internacionais , a aproximadamente 13,3 milhas náuticas da Ilha de La Tortuga, com 32 tripulantes e sem passageiros a bordo", explica-se no comunicado divulgado na quarta-feira pela empresa que explora a embarcação.

Segundo a CCS, embora o cruzeiro "tenha sofrido danos menores, que não afetaram a sua navegabilidade, a embarcação da Marinha sofreu graves danos, ao fazer contacto com a proa bulbosa reforçada para o gelo" do RCGS RESOLUTE - cruzeiro que faz expedições para o gelo -, "e começou a entrar água".

O cruzeiro esteve pronto a apoiar, permanecendo mais de uma hora nas proximidades do local "e contactou o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo (MRCC) do Curaçau, organismo internacional que supervisiona todas as emergências marítimas", garantiu.

"Todas as tentativas de contatar as pessoas a bordo da embarcação da Marinha não tiveram resposta", assegura-se no comunicado.

A empresa disse ainda que só retomou a navegação depois de receber instruções "do MRCC para continuar e de que não era necessária assistência adicional".

O Ministério da Defesa da Venezuela anunciou na terça-feira que um navio da Marinha venezuelana naufragou na segunda-feira após uma colisão com o cruzeiro de bandeira portuguesa "Resolute", a norte da ilha de La Tortuga, localizada a 181 quilómetros a nordeste de Caracas. Pelas 00h45 de segunda-feira (5h45 em Lisboa), a lancha da Guarda Costeira "Naiguatá GC-23" realizava "tarefas de patrulhamento marítimo" no mar territorial venezuelano, quando "foi atingido pelo navio de passageiros 'Resolute' (122 metros de comprimento e 8.300 toneladas de deslocamento), de bandeira portuguesa".

A colisão ocorreu quando a embarcação da Marinha "fazia um procedimento de controlo de tráfego marítimo, o que gerou danos de grande magnitude" no barco da Guarda Costeira venezuelana, explica-se no comunicado.

Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela comunicou o sucedido à embaixada de Lisboa em Caracas, através de uma nota verbal.

Na terça-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o cruzeiro de bandeira portuguesa "Resolute" de ter realizado um ato de "terrorismo e pirataria" contra o navio da Marinha venezuelana e pediu uma investigação.