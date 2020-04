Ilhas dos Açores sob aviso devido a precipitação forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quinta-feira avisos amarelos e laranja para todas as ilhas dos Açores devido à precipitação forte registada em toda a região e que deverá continuar nos próximos dias.

Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) estará sob aviso amarelo devido a chuva até às 15h00 locais (16h00 em Lisboa) de hoje, passando para o nível laranja no período entre as 15h00 e as 21h00 e voltando ao amarelo até às 24h00.

A forte precipitação deixou as cinco ilhas do grupo Central - Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira - sob aviso laranja até às 18:00 de hoje, altura em que passa a amarelo, até às 21h00.

Para este grupo, foi também emitido um aviso amarelo referente ao vento, que soprará com direção de sueste, rodando para sul, até às 21h00.

No grupo Ocidental, composto pelas ilhas das Flores e do Corvo, vigora um aviso amarelo entre as 11:h0 e as 18h00 referente a precipitação forte.

Em quatro categorias, o aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido em “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”, informa o IPMA.

O aviso laranja é o segundo mais grave, seguido apenas do vermelho, e corresponde a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como a consolidação de telhados, portas e janelas, ou a limpeza dos sistemas de drenagem.

As autoridades aconselham a que os objetos soltos do jardim sejam guardados em local seguro e que as árvores próximas em risco de queda sejam cortadas ou podadas.

A população deve ainda evitar circular sem necessidade, já que “pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água” e, “em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postos, entre outros”.