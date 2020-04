Gulbenkian disponibiliza um milhão de euros para organizações que cuidam de idosos

Com o propósito de reforçar a "capacidade de resposta" das instituições que prestam apoio aos idosos, um dos grupos de maior risco da Covid-19, a Fundação lançou o concurso "Gulbenkian Cuida".

Desta forma, pretende que estas organizações da sociedade civil "possam ampliar a sua capacidade de ação", nomeadamente, "no apoio domiciliário, prestação de cuidados e serviços às pessoas mais isoladas, tendo em vista a satisfação das necessidades básicas e o seu bem-estar".

Até 7 de Abril, a próxima terça-feira, podem candidatar-se a este concurso "entidades privadas sem fins lucrativos", como é o caso de instituições de solidariedade social, de voluntariado, ou outras organizações não-governamentais promotoras de respostas sociais para as pessoas idosas".

As candidaturas devem sublinhar a "relevância da intervenção e a necessidade que as organizações têm de reforçar as suas capacidades para fazer face às necessidades excecionais da população idosa, face à pandemia Covid-19 e ao consequente isolamento nas suas residências. Nos critérios de seleção das candidaturas inclui-se ainda a experiência, o âmbito da organização e o número de pessoas idosas abrangidas".

O financiamento máximo para cada instituição será de 20 mil euros e "poderá cobrir no todo ou em parte as despesas com a intervenção a desenvolver até 31 de Dezembro de 2020. São considerados elegíveis os custos com a contratação de recursos humanos para reforço da equipa, aquisição de equipamentos e materiais de apoio à atividade e a prestação de serviços imprescindíveis à implementação das atividades".

As candidaturas ao "Gulbenkian Cuida" serão exclusivamente online.

Todas as informações podem ser encontradas no site da instituição.

Dizer ainda que este projeto foi criado pela Fundação Gulbenkian no âmbito de um Fundo de Emergência para dar resposta a esta pandemia no valor total de 5 milhões de euros, com o objetivo de apoiar cinco áreas nas quais a instituição está envolvida, a saber: saúde, ciência, sociedade civil, educação e cultura.