Graça Freitas: Doentes assintomáticos devem fazer dois testes antes de receber alta

Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem do(...)

O "Jornal de Notícias" avançou esta quinta-feira que "perante as dificuldades de marcação de testes para rastreio de Covid-19, os médicos da Região Norte estão a receber indicação para considerarem recuperados os doentes que passam 14 dias sem sintomas".

Em declarações à Renascença, o presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) desconhece a prática, mas admite que haja pacientes recuperados de Covid-19 a terem alta sem que sejam feitos novos testes.



"Não sabemos com certeza quando vai ser o pico"

A diretora-geral da Saúde esclarece que Portugal ainda está em ascensão na curva epidémica, sem previsão concreta para o pico.

"Estamos em franca ascendência na curva, que tem sido relativamente aplanada, mas não sabemos com certeza quando vai ser o pico. As projeções dizem que quanto mais lenta a progressão da doença, mais para a frente vai o pico. Só vamos saber que estamos no pico quando começarmos a descer. E mesmo assim ainda pode voltar a subir. Dados sobre o pico têm de ser muito cautelosos", conclui.

Portugal regista hoje 209 mortes associadas à covid-19, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 infetados (mais 783), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No dia em que assinala um mês desde que o primeiro caso da doença foi detetado em Portugal, o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (107), seguida da região Centro (55), da região de Lisboa e Vale do Tejo (44) e do Algarve, que hoje regista três mortos.

Relativamente a quarta-feira, em que se registavam 187 mortes, hoje observou-se um aumento de 11,8% (mais 22).