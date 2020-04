Estado de Emergência renovado. O que muda, dos aeroportos às prisões, da circulação aos despedimentos

No transporte aéreo, será igualmente aplicada a limitação de um terço de capacidade que vigora para os restantes transportes de passageiros, uma medida que também tem como objetivo assegurar o maior afastamento social possível.

Declaração para circular entre concelhos

Outra das medidas que constam do diploma do Governo de execução do decreto do Presidente da República que prorroga o estado de emergência é a necessidade de uma declaração para quem tiver de se movimentar para trabalhar durante os cinco dias da Páscoa, em que as deslocações para fora do concelho de residência estão proibidas.

"Sim, as pessoas vão ter que ter uma declaração. No nosso cartão do cidadão, no chip, está a morada da residência, na carta de condução também e é acessível pelas forças de segurança. Quando as pessoas se deslocam para um local de trabalho, sim, devem ter um documento que diga simplesmente onde é que trabalham", explicou o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas.