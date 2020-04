Covid-19. Deslocações na Páscoa limitadas ao concelho de residência

Esta será uma das limitações aprovadas no Conselho de Ministros, que decorre esta quinta-feira à tarde, e que está a regulamentar as limitações previstas pelo estado de emergência

Além disso, o critério que continua a prevalecer é o que já está no decreto em vigor: todas as deslocações devem ser feitas de forma isolada. O novo decreto pode, contudo, limitar mais explicitamente essa indicação, proibindo a presença de mais do que duas pessoas em veículos.

Tanto o primeiro-ministro como o Presidente da República já manifestaram publicamente a preocupação com as deslocações dos portugueses durante um período que tradicionalmente é de férias e de deslocações seja à terra de origem ou para segundas residências.

Um total de 209 mortos (mais 22 face a quarta-feira) e 9.034 infetados em Portugal. Estes são os números do boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

No dia em que assinala um mês desde que o primeiro caso da doença foi detetado em Portugal, o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (107), seguida da região Centro (55), da região de Lisboa e Vale do Tejo (44) e do Algarve, que regista três mortos.

Novo balanço da pandemia no território nacional revela que há 4.958 pessoas a aguardar o resultado dos resultados laboratoriais e 21.789 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Segundo este relatório, estão hospitalizados 1.042 pacientes, dos quais 240 nos cuidados intensivos.

António Costa em entrevista na Renascença esta sexta-feira. O primeiro-ministro responde às questões essenciais sobre a pandemia de novo coronavírus em Portugal a partir das 9h. As novas regras do estado de emergência, os apoios a empresas e instituições sociais, o Orçamento do Estado que entrou em vigor na quarta-feira e a reposta do sistema de saúde à pandemia, um mês depois da confirmação do primeiro caso detetado em Portugal. Questões que vai poder acompanhar em direto na emissão rádio, em vídeo no site e nas redes sociais da Renascença. Entrevista será conduzida pela editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, no programa “As Três da Manhã”.