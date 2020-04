​Câmara da Régua assegura transporte a doentes com Covid-19

“Este é um caminho difícil e muito exigente, que obriga a que estejamos atentos a todos, por forma a evitar que se repita, no nosso concelho e no nosso país, episódios fatais como os vividos noutros países, porque as autoridades competentes não chegaram a tempo de prestar auxílio às suas gentes”, alerta a autarquia.

As despesas relacionadas com os transportes serão suportadas, integralmente, pela autarquia.

“Face a estas necessidades urgentes, a Câmara Municipal reuniu com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua e, em conjunto, decidiram que, a partir de hoje, os Bombeiros farão o transporte das pessoas que se encontram nestas condições, assegurando-lhes, desta forma, o acesso aos cuidados de saúde”, informa a autarquia reguense.

A Câmara Municipal da Régua insiste que “esta é uma missão que deve contar com o empenho de todos” e apela a “quem possa ter conhecimento de pessoas que se encontrem em situações difíceis, que possam, sobretudo, colocar em risco a sua saúde”, que entrem em contacto com a autarquia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua avançou com a realização de testes de rastreio naquela instituição, após o primeiro caso de contágio tendo a pessoa infetada sido isolada.

“Esta rápida intervenção permitiu controlar o contágio neste Lar e salvaguardar a saúde e o bem-estar de todos os que ali vivem”, assinala a autarquia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua promoveu a realização de testes de rastreio à Covi-19 aos utentes e funcionários de todas as unidades de Lares de Terceira Idade existentes no concelho, “não se registando até ao momento qualquer caso positivo”.

A autarquia reguense abriu no dia 25, no Hospital D. Luiz I, um centro de rastreio onde “já foram feitos testes a profissionais de saúde, que prestam serviço em Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, com valência de lar para idosos”.

No Peso da Régua, segundo o último boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde, há nove casos confirmados de Covid-19.