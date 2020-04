Balanço da DGS regista 68 pessoas que recuperaram e 209 mortos

Veja também:

Um total de 209 mortos (mais 22 face a quarta-feira) e 9.034 infetados em Portugal. Estes são os números do boletim diário da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira.

No dia em que assinala um mês desde que o primeiro caso da doença foi detetado em Portugal, o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (107), seguida da região Centro (55), da região de Lisboa e Vale do Tejo (44) e do Algarve, que regista três mortos.

Novo balanço da pandemia no território nacional revela que há 4.958 pessoas a aguardar o resultado dos resultados laboratoriais e 21.789 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Segundo este relatório, estão hospitalizados 1.042 pacientes, dos quais 240 nos cuidados intensivos.



Mais de 500 mil casos de infeção pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados na Europa, mais de metade do total mundial, segundo um balanço desta manhã da AFP feito a partir de dados oficiais. Com pelo menos 508.271 casos, incluindo 34.571 mortes, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia de Covid-19.

Em todo o mundo, foram registados 940.815 casos e 47.863 mortes. Cerca de 190 pessoas recuperaram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.