Balanço da DGS regista 68 pessoas que recuperaram e 209 mortos

Mais de 500 mil casos de infeção pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados na Europa, mais de metade do total mundial, segundo um balanço desta manhã da AFP feito a partir de dados oficiais. Com pelo menos 508.271 casos, incluindo 34.571 mortes, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia de Covid-19.

Novo balanço da pandemia no território nacional revela que há 4.958 pessoas a aguardar o resultado dos resultados laboratoriais e 21.789 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Um total de 209 mortos (mais 22 face a quarta-feira) e 9.034 infetados em Portugal. Estes são os números do boletim diário da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira.

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de abril para combater a pandemia da Covid-19.

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da renovação do estado de emergência, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se. O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, foi o único a votar contra.

Hoje ainda, o Conselho de Ministros reúne-se no Palácio da Ajuda, em Lisboa, para aprovar novas medidas que dão sequência ao decreto que renovou o estado de emergência por mais 15 dias.