​Acesso ao ensino superior pode ser adiado para setembro ou outubro

O acesso ao ensino superior, habitualmente definido pelos exames nacionais do 12.º ano, em junho (1ª fase) e julho (2ª fase), pode deslizar para setembro ou outubro, a prevalecer a ideia que ganha força entre os representantes de pais e professores.

Com as escolas fechadas antes do final do 2.º período e a convicção de que não irão reabrir após as férias da Páscoa, pais e professores veem como solução mais viável o adiamento do acesso ao ensino superior para o início do próximo ano letivo. Há, contudo, diferenças, que importa registar.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof), pela voz de Mário Nogueira, admite a possibilidade de "o Governo encontrar um regime excecional para uma situação também ela excecional, com as instituições a fazerem a seleção dos candidatos, o que possibilitaria não realizar os exames nacionais do 12.º ano".

O dirigente sindical, em declarações à Renascença, não deixa de reconhecer "que as condições atuais podem não ser as mais favoráveis para discutir a questão do modelo de acesso ao ensino superior", pelo que a alternativa seria "recalendarizar" para que os exames nacionais do 12.º ano “se possam realizar no próximo ano letivo, no final de setembro ou mesmo em outubro".

Na opinião de Mário Nogueira, este empurrão ao calendário de exames permitiria aos alunos "terem aulas que não tiveram agora e que o ensino à distância não compensou".

Já o presidente da Federação Nacional da Educação (FNE) advoga, claramente, que tanto os exames do 11.º como do 12.º ano "deslizem para o início de setembro, o que teria impacto no início do ano letivo, mas é compreensível dentro das circunstâncias que vivemos", sublinha João Dias da Silva.