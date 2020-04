Itália regista 760 mortes por coronavírus e sobe número de infeções para mais de 115 mil

Itália registou, nas últimas 24 horas, 2.477 novos casos de Covid-19, número inferior ao de quarta-feira, que confirma a tendência de desaceleração do contágio no país com mais mortes devidas à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

De ontem para esta quinta-feira, 760 pessoas morreram, elevando o total de mortes no país para 13.915.

O total de casos confirmados em Itália desde 20 de fevereiro, dia em que foi diagnosticado o primeiro, eleva-se nesta quinta-feira a 115.242, segundo os dados anunciados na habitual conferência de imprensa diária do diretor da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Entre eles, 18.276 pessoas foram consideradas curadas, 1.400 das quais nas últimas 24 horas.

O número de novos contágios voltou a descer: 2.477 hoje contra 2.937 na quarta-feira, o que ocorre há vários dias e leva as autoridades italianas a admitir que a curva da pandemia no país esteja a aplanar.

A taxa de novos casos nos últimos foi de 3%, que compara com uma taxa de 15% nas fases iniciais do surto.