Espanha supera os 10 mil mortos devido ao novo coronavírus

A Espanha ultrapassou a barreira das 10.000 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, ao registar 950 novas mortes, esta quinta-feira, novo máximo diário.

No total, 10.003 pessoas morreram, em Espanha, com Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 8.102 novos casos de contágio, o que eleva o número total para 110.238.

Já foram hospitalizadas 54.113 pessoas e 26.743 receberam alta.

Espanha é o segundo país do mundo com maior número de vítimas mortais da Covid-19, apenas superada por Itália (13.155 na quarta-feira). No número de casos confirmados, o país vizinho está no terceiro lugar, atrás de Estados Unidos (215.344) e Itália (110.574 na véspera).