​Tiago Leite, o treinador da Ovarense que venceu a Covid-19 em casa

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números "Quase a 100%". Tiago Leite é o rosto do sucesso no combate à Covid-19 no futebol português. O treinador da Ovarense, equipa que joga nos distritais da AF Aveiro venceu, em cerca de uma semana, o vírus global que está a provocar dezenas de milhares de mortes em todo o mundo.

O técnico de 33 anos testou positivo, juntamente com o irmão, ao novo coronavírus na terça-feira da semana passada mas já conseguiu recuperar. "Ainda tenho sintoma de constipação mas quanto ao resto mantém-se somente a perda de olfato e ainda me canso com alguma facilidade. O mínimo de atividade física leva logo a um cansaço extremo, mas não com falta de ar", relata, em entrevista a Bola Branca, deixando uma mensagem de esperança, com suporte no seu próprio caso: é possível levar de vencida, em casa, o jogo mais importante de uma vida. "Estive dois, três dias em casa em que realmente senti-me mal, com dores musculares e nas articulações fora do normal. Tive um dia com pico de temperatura também. Mas no geral, com paracetamol, um medicamento básico e com algum descanso e repouso, conseguimos recuperar disto. É essa a mensagem que quero passar: se encararmos isto com energia positiva, conseguimos ultrapassá-lo", aconselha.

Nascido e criado em Ovar, primeiro epicentro mediático da Covid-19 - a cidade, primeira no país a ver confirmada a transmissão comunitária do vírus, foi submetida a uma cerca sanitária -, Tiago Leite acredita que a forma responsável como os vareiros estão a encarar o momento mais difícil da sua história levará com naturalidade a uma relativamente célere recuperação. "Sou suspeito porque sou vareiro: o povo de Ovar é guerreiro e na adversidade, supera-se. As nossas raízes são piscatórias e o que os nossos antepassados nos ensinaram é que podemos fazer muito com pouco. A situação é má e, comparada com o país, a de Ovar é ainda pior. E toda a gente percebeu que só cumprindo rigorosamente com as instruções que nos eram dadas é que poderíamos sair disto. As pessoas estão a encarar isto com espírito de missão e acho que, em duas semanas no máximo, a cidade vai colher os frutos deste isolamento. Estamos a atingir o ponto em que a curva dos casos vai começar a diminuir e toda a gente vai começar a melhorar. Tenho esperança que, dentro de um mês, o cenário seja bem mais favorável", sustenta.

Desejos para o pós-coronavírus: abraçar a filha e ver de novo o Marques da Silva cheio Na fase final da recuperação física, a expetativa de voltar ao ativo, no plano desportivo, é um dos focos de motivação emocional para o jovem técnico. A Ovarense, clube que até ao arranque do século XXI registava presença assídua na II Liga, está agora na Divisão de Elite da AF Aveiro. E a realizar uma época histórica: sempre que ascendeu a este escalão desceu sempre; esta época, não só já conseguiu garantir a manutenção como é segunda classificada, surgindo também nas meias-finais da Taça de Aveiro. Tendo em conta a indefinição que ainda se impõe quanto ao retomar dos campeonatos, Tiago Leite gostaria que pelo menos a taça fosse retomada. E conquistar o troféu seria um justo prémio para a equipa mas sobretudo para a cidade. "Temos muita ambição de retomar a Taça, já que há dúvidas quanto a cumprir o que resta do campeonato. Sonhamos em encher o Municipal de Aveiro com os nossos adeptos e queríamos muito disputar a meia-final, a final e conquistar um troféu para a Ovarense e para a cidade. Depois de tudo isto que estamos a passar, sentimos que seria a bonança depois da tempestade e seria algo para todos festejarmos no Verão", expressa.