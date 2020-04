​Emanuel Calçada: "UEFA não teve coragem e esteve mal”

As implicações nos contratos dos jogadores

Emanuel Calçada analisa as implicações da decisão da UEFA nos contratos de trabalho dos jogadores, nomeadamente nos casos em que os contratos terminam a 30 de junho, data em que deveria terminar a temporada. A Federação tem de regulamentar. Clubes e jogadores têm de se entender.

"A Federação Portuguesa de Futebol terá de produzir uma norma, dizendo que a época 2019/20 não termina, excecionalmente, a 30 de junho de 2020, mas num dia mais adiante. A Liga colherá essa norma e vai legitimar que os clubes possam competir para lá de 30 de junho", explica.



"O efeito desportivo do contrato dos jogadores pode englobar-se desta forma no caráter excecional. A questão laboral, entre a entidade empregadora e o jogador, irá passar sempre por um acordo escrito em que as partes podem consignar uma data diferente podendo prolongar o fim do contrato para além de 30 de Junho. Mas isto passará sempre por um acordo entre clube e jogador que devem com base no bom senso e neste carater excecional reduzir a escrito o acordo, sujeitá-lo ao registo na Liga Portuguesa e o jogador passa a poder competir a favor do próprio clube em condições normais”, elucida Emanuel Calçada.

Os campeonatos profisisonais em Portugal foram interrompidos, devido à pnademia de Covid-19, antes do arranque da 24.ª jornada. Há 11 jornadas por disputar.