​Orlando Sá. Terminar Liga Belga já "é a decisão mais sensata"

Certo é que antecipação do final do campeonato deita por terra os objetivos individuais de Orlando Sá. O ponta-de-lança preparava-se para os primeiros jogos oficiais pelo Standard esta época - não tem ainda qualquer minuto registado em 2019/20, devido a problemas físicos -, já na fase dos "playoff" de apuramento de campeão.

Orlando Sá, avançado do Standard Liége, concorda em absoluto com a proposta da Liga Belga em dar já por concluída a Jupiler League, o principal escalão do futebol daquele país.

"Estava já a jogar pela equipa B e a sentir-me cada vez melhor e tinha planos para terminar a época a jogar. Não vou ter essa oportunidade. Não sei qual é a ideia do clube nem as possibilidades que tenho para a próxima temporada, mas quando tudo isto acabar irei ponderar sobre aquilo que for melhor para mim e para a minha família", salienta o dianteiro que tem contrato até ao verão de 2021 com o emblema de Liége.

Já quanto ao tema premente dos cortes salariais a jogadores, uma medida de contingência que começa a ser adotada por vários clubes europeus, Orlando Sá revela a Bola Branca que o Standard Liége já encetou conversações com os jogadores nesse sentido.

"Já houve conversas com os capitães, mas ainda não há uma decisão oficial. Nós, jogadores, estamos completamente dispostos a ajudar o clube e as instituições que precisam da nossa ajuda", garante.

Com esta conclusão antecipada da Jupiler League, a classificação final do Standard Liége será o quinto lugar.