McLaren baixa salários de Carlos Sainz Jr. e Lando Norris

Carlos Sainz Jr. e Lando Norris aceitaram baixar os salários para limitar o impacto económico da pandemia do novo coronavírus na McLaren, segundo confirmou, esta quinta-feira, um porta-voz da equipa britânica de Fórmula 1.

“O Grupo McLaren colocou em trabalho parcial vários funcionários como parte das medidas mais amplas de corte de custos devido ao impacto da pandemia da covid-19 nas suas operações”, disse um porta-voz da escuderia, ao site informativo "Motorsport.com".

Segundo a mesma fonte, esta medida não se aplica apenas aos pilotos. Diz respeito a todos os funcionários da McLaren, incluindo o diretor executivo Zak Brown. A equipa britânica é a primeira da F1 a anunciar este tipo de decisão.

Fórmula 1 em "banho-maria"

As oito primeiras corridas da temporada de F1 foram canceladas ou adiadas - bem como a implementação dos novos regulamentos técnicos, que darão origem a monolugares com aerodinâmica completamente redesenhada -, e o seu início está agora previsto para o dia 14 de junho, no Canadá.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil. Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.

Em Portugal, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito, esta quinta-feira, pela Direção-Geral de Saúde.